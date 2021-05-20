В Екатеринбурге на две недели закроют движение в переулке Хребтовом

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта в переулке Хребтовом, который находится в Чкаловском районе. Планируется, что с С 10 по 24 июня 2021 года здесь будут проведены работы по выносу сетей водопровода из лотков теплотрассы. Будут закрыты участки от дома № 106 на улице Революции до дома № 6 в переулке Хребтовом.

- Коммунальщики просят граждан быть внимательными, заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в екатеринбургской администрации напоминают, что для удобства автомобилистов и пешеходов на официальном портале города размещена информационная карта дорожных перекрытий.