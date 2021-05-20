В Краснотурьинске мужчина вместе с собакой спрятался от пожара на балконе

Инцидент произошел в многоквартирном доме на Бульваре Мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске мужчина вместе со своей собакой спрятался от пожара на балконе. Инцидент произошел в многоквартирном доме на Бульваре Мира. В жилище загорелась кухня, сначала хозяин пытался справиться самостоятельно, но у него ничего не получилось. Сообщает паблик Вконтакте «Краснотурьинск Live». Тогда он решил дождаться спасателей на изолированной территории.

- К счастью, он не пострадал. На место быстро приехали пожарные, эвакуировали мужчину и потушили огонь. Хозяина квартиры осмотрели медики скорой помощи, с ним все в порядке, - рассказывают очевидцы.

На месте возгорания работали три единицы техники и 12 человек личного состава. По лестничным маршам они спасли одного человека.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 17 человек из них 4 ребенка. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.