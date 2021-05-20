В Реже осудят парня, который из хулиганства убил случайного прохожего

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже будут судить 28-летнего парня, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений. Инцидент произошел в ноябре 2020 года, тогда молодой человек, будучи нетрезвым, встретил ранее незнакомого 38-летнего мужчину. Неизвестно, что ему не понравилось в случайном прохожем, однако он внезапно подошел к нему и начал жестоко избивать руками и ногами.

- Кроме того, обвиняемый, взяв лежащий на тротуаре камень и используя его в качестве оружия, с силой бросил его в голову потерпевшего. Посчитав, что мужчина не подаёт признаков жизни, обвиняемый скрылся с места происшествия, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

- На вопрос сыщиков о том, зачем он так поступил, он пояснил, что с утра был, что называется, «не в духе», поругался со своими близкими, употребил спиртное, после чего вступил с несколькими гражданами в словесный конфликт на улице, - отметил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.