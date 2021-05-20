Четырем городам Свердловской области присвоят почетное звание «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба правительства Свердловской области

Каменску-Уральскому присвоят почетное звание «Город трудовой доблести». Инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержал президент России Владимир Путин. Решение было озвучено сегодня в ходе организационного комитета «Победа».

- Сегодня же на заседании правительства Свердловской области были приняты постановления о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» еще трем уральским городам – Ирбиту, Первоуральску и Серову. В 2020 году Указом президента почетное звание одним из первых было присвоено двум уральским городам – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, - сообщают в правительстве Свердловской области.

В годы войны Каменск-Уральский на 30 предприятиях выпускал военную и гражданскую продукцию на нужды фронта. Огромный вклад в разгром фашизма внесли коллективы Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Уральский алюминиевый завод был единственным предприятием Советского Союза, производившим алюминий, необходимый для строительства самолетов, танков и автомобилей.