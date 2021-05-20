Две уральские женщины спели с Манижей на полуфинале Евровидения

Гузель Санжапову здесь можно увидеть в среднем ряду второй справа. Фото: кадр с трансляции Eurovision Song Contest, youtube.com

Певица Манижа на «Евровидении» выступила с песней Russian Woman. Ближе к финалу песни на огромном экране позади нее появилось изображение десятков русских женщин, которые словно хор, пели с Манижей ту же самую песню. Внимательные зрители могли увидеть среди них и двух из Свердловской области – директора ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Екатерину Кейльман, а также Гузель Санжапову, предпринимательницу из села Малый Турыш.

- Я приехала на Евровидение не одна. Со мной сегодня на сцене будут Русские Женщины, - рассказала певица Манижа на своей странице в Инстаграм.

Конкурс песни «Евровидение-2021» проходит в голландском городе Роттердам. 18 мая состоялся полуфинал. Сегодня, 20 мая, а также 22 мая проходит финал конкурса. Манижа прошла в финал и будет в следующий раз выступать 22-го числа.