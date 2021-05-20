В Екатеринбурге ко дню города выпустят открытки с рисунками горожан

По мнению губернатора, выпуск уникальных открыток станет «изюминкой» Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

К дню города Екатеринбурга почта России выпустит открытки с рисунками горожан. К участию в конкурсе приглашают учеников художественных школ, а также студентов высших и средних учебных заведений, которые обучаются на направлениях, связанных с искусством. Работы оценят по нескольким номинациям, среди них городской пейзаж с композицией, графика, авангардизм/кубизм/абстракционизм, аниме/комикс.

- Рисунки участников конкурса будет оценивать жюри, куда войдут представители Почты России, администрации Екатеринбурга, областных профессиональных объединений в области художественного творчества, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работы на конкурс принимаются до 11 июня 2021 года. По мнению губернатора Евгения Куйвашева, выпуск уникальных открыток станет еще одной «изюминкой» для образа Екатеринбурга.