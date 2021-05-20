В Академическом велосипедист на полном ходу влетел в ребенка на самокате

По словам мамы девочки, никто из взрослых не попытался помочь ребенку. Фото: скриншот видео

В Академическом вело-курьер сбил девочку, которая ехала на самокате. ЧП произошло на улице Краснолесья.

О произошедшем рассказала мама ребенка в паблике akadem_raion_ в Instagram.

Моего ребёнка сбил велосипедист и обвинил ее в том, что она сама виновата, после чего уехал. Никто из свидетелей не оказал помощь. Водитель и вовсе осмотрел машину на повреждения и уехал, - рассказала возмущенная мама пострадавшей девочки.

Инцидент попал на видео.

Курьер, который ехал на велосипеде, работает в компании «ЖизньМарт». Как рассказал «КП» основатель сети магазинов Иван Зайченко, они уже установили личность сотрудника.

- Мы никого не обвиняем в произошедшем, мы приняли на себя всю вину. Мы созвонились с мамой девочки и предложили ей компенсацию, но она отказалась из-за того, что работает на госслужбе. Тем не менее, мы готовы к диалогу и приносим свои извинения, - прокомментировал бизнесмен.

По-видимому, мама девочки осталась недовольна принесенными извинениями и заявила, что написала заявление в полицию.