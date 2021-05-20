Строительством трамвайной ветки в Верхнюю Пышму займутся московские инвесторы

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Свердловской области нашли инвестора, который займется строительством трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Установкой сообщения между городами займется московская компания «Трансмашхолдинг». 20 мая было подписано концессионное соглашение о создании системы межмуниципального электрического наземного транспорта общего пользования.

- Соглашением предусмотрено проектирование и строительство современного высокотехнологичного депо в Верхней Пышме, а также приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 миллиарда рублей, - сообщают в пресс-службе правительства Свердловской области.

Время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек. «Трансмашхолдинг» будет эксплуатировать маршрут десять лет.