Пожарные поезда Свердловской магистрали помогают подразделениям МЧС ликвидировать очаги природных возгораний

Фото: предоставлено СвЖД

С середины апреля пожарные поезда Свердловской магистрали 37 раз выезжали для оказания помощи подразделениям МЧС России в тушении крупных природных пожаров. Специализированные железнодорожные составы обеспечивают доставку большого объема воды и ее бесперебойную подачу к местам возгораний.

Фото: предоставлено СвЖД

В весенне-летний период в состав пожарных поездов включаются дополнительные цистерны-водохранилища. Общая вместимость трех таких резервуаров превышает 180 куб. м и сопоставима с 70 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам пожаров возможно только по железной дороге.

Так, 15 мая пожарный поезд станции Тюмень был вызван для ликвидации очага возгорания в лесном массиве недалеко от станции Войновка. Благодаря четким и слаженным действиям работников пожарных поездов и подразделений МЧС, удалось предотвратить распространение огня, защитить расположенные поблизости жилые дома, а также инфраструктуру и объекты железной дороги. Чуть ранее, 5 мая, пожарный поезд станции Егоршино принял активное участие в тушении крупного лесного пожара вблизи разъезда Сирень на перегоне Рефт – Богданович. А 1 мая пожарный поезд станции Серов в окрестностях города помог уберечь дома, которым угрожало распространение огня с деревоперерабатывающего предприятия.

Напомним, на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа. Всего с начала 2021 года пожарные поезда СвЖД совершили более 70 выездов.

Фот:СвЖД

В связи с установлением сухой и ветреной погоды, а также повышенным риском возникновения природных пожаров, в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров. Пожарные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.