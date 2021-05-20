Из-за жары спрос на кондиционеры в Екатеринбурге вырос в 5 раз

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Спрос на системы охлаждения вырос и в других городах России. Так, траты москвичей в данной категории на прошлой неделе превысили 27 млн рублей, что на 77% больше, чем неделей ранее. Количество транзакций увеличилось в 2,1 раза, а средний чек сократился на 19% и составил 11,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге, как и в Екатеринбурге, объем трат на кондиционеры и вентиляторы за неделю вырос в 5 раз, составив 1,8 млн рублей. Средний чек снизился за неделю на четверть – до 5 тыс. рублей.

В 3,5 раза, до 1 млн рублей, увеличились расходы на кондиционеры у нижегородцев. На 78%, до 1,5 млн рублей, за неделю выросли траты на кондиционеры в Воронеже, на треть, до 2,5 млн рублей, - в Ростове-на-Дону.

- На второй неделе мая регионы европейской части России посетила по-настоящему летняя жара. Поэтому потребность в системах охлаждения, кондиционерах и вентиляторах существенно возросла. Так как сотрудники ряда компаний продолжают работать в удаленном или гибридном режиме, спрос на оснащение системами кондиционирования «домашних офисов» ожидаемо увеличился еще до наступления традиционно высокого для этого сегмента летнего сезона, — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.