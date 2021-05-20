В Екатеринбурге водитель «Лады» напал на 18-летнего парня и отобрал у него телефон

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по горячим следам полицейские раскрыли нападение на 18-летнего парня с последующим грабежом. Парень обратился в полицию 14 мая и рассказал, что ночью на улице Чкалова к нему подъехала незнакомая «Лада» серого цвета. Водитель вышел из машины и ударил пострадавшего, после этого он вытащил у него из кармана мобильный телефон, сел в машину и скрылся.

- Однако ограбленный парень успел запомнить государственный номер автомобиля. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Он признал свою вину в дерзком нападении. На вопрос о причинах его поступка он ответил, что просто нуждался в деньгах. Похищенный телефон он успел сдать в ломбард, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Незадачливому налетчику грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия мужчину поместили под стражу.