Я б в строители пошел, пусть меня научат!

Фото: Валерий Таратухин

Какую профессию выбрать, чтобы не было мучительно больно? Чтобы найти ответ – просто посмотрите, как изменился Екатеринбург. Сколько новых домов появилось, уютных скверов, комфортного пространства для прогулок и отдыха. Хочется красивых перемен больше? Значит, идите в строители.

Виталий Гизатуллин, облицовщик - плиточник «Строительного управления-51», одного из подразделений компании «Атомстройкомплекс», в профессии 25 лет. Признается, что за годы работы не раз убеждался: дело жизни выбрал правильно. Стабильная заработная плата, уверенность в завтрашнем дне, интересные и разнообразные проекты, масса возможностей для роста, признательность коллег. Но, пожалуй, главное – заметен результат труда, и не только самому. Кажется, банальные вещи. Но именно они делают человека счастливым.

Фото: Валерий Таратухин

Сегодня, посещая екатеринбургский театр юного зрителя вместе с дочкой Дашей, Виталий вспомнил, как семь лет назад обновлял утратившие лоск колонны, насколько трудоемким был процесс и как ему радостно за результат. Театр после реконструкции помолодел, а звонкие голоса многочисленных мальчишек и девчонок наполнили «старичка» жизнью.

В этом году Виталия Римовича приняли в профессиональный союз «Лидер стройки», объединяющий лучших по профессии компании «Атомстройкомплекс». В союз принимают сроком на год, однако есть такие, кто подтверждает почетное звание из года в год, и Гизатуллин – один из них.

– Моё основное хобби – это трое моих детей: кружки секции, занятия, просто выехать на природу отдохнуть, - рассказывает Виталий. – Моей младшей дочери очень нравятся рассказы о наших зданиях. Когда мы ездим по городу, всегда обращаю её внимание на наши объекты. Нет такого района города, где «Атомстройкомплекс» не построил бы свои красивые дома.

Фото: Валерий Таратухин

Традиции чествовать лидеров стройки в «Атомстройкомплексе» уже тринадцать лет: первых строителей в союз приняли в 2008 году. Кандидатов всегда отбирают тщательно, по рекомендации руководства, с учетом эффективности работы га год. Помимо поощрения, вступление в союз предполагает повышенную ответственность лидеров стройки: именно они становятся проводниками между руководством компании и рабочими на стройке, от них ждут предложений по оптимизации производственных процессов, помощи в обучении молодых специалистов.

- Компания для меня в первую очередь – это гарантия стабильности в наше непростое время, - улыбается строитель в ответ на вопрос журналистов, интересующихся о его мыслях по поводу выбора профессии. – Видеть результат труда тоже приятно. Дочке всегда есть, что показать.

Даша, кстати, с интересом внимала рассказу отца о нюансах его работы. Не понятно, что она вспомнит спустя годы, спектакль «Кот в сапогах» или этот задушевный разговор. Одно точно, в ТЮЗ девочка придет снова. И, возможно, станет строителем, как папа.