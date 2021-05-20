Возле Оперного театра на Ночи музыки будет гулять настоящий олень

В сквере за Оперным театром поставят «Сцену северных народов Урала» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night объявили три новые площадки фестиваля. Так, в сквере за Оперным театром поставят «Сцену северных народов Урала». Здесь будет не только народная музыка, но и выставка быта и чум. Кроме того, возле площадки будет гулять настоящий олень!

- Нам кажется особенно важным показывать этническую - народную музыку, ведь она поистине мировое культурное достояние. Шаманизм, магия, мистика и история - все это можно будет услышать на этой площадке. Артисты поделятся своей культурой остяков, коми, марийцев, удмуртов, - рассказывает директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

В Харитоновском парке раскинется шикарная джазовая сцена «Клуб Шаболовка, 37». Здесь на сцену выйдут Eilenkrig Crew, REVO.band, Masala Quartet и другие коллективы.

А на набережной в парке «Динамо», на площадке «Уральское Застолье» соберутся хоровые коллективы русской песни из двенадцати муниципальных центров культуры Екатеринбурга.

Напомним, что Ночь музыки пройдет 25 июня. Главными звездами фестиваля станут несколько групп уральского рока, которые стали легендами, но позже распались. Это «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус». Они выступят в честь 35-летия со дня образования Свердловского рок-клуба. В парке Маяковского выступит легендарная группа «Каста».