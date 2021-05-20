Животных перед тем, как разрешить перелет, проверяли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года через «Кольцово» отправлено за границу больше 100 собак и кошек. Животных перед тем, как разрешить перелет, проверяли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора.

- Государственные инспекторы в ходе проведения ветеринарного контроля удостоверились, что ветеринарные сопроводительные документы соответствуют требованиям стран-импортеров, транспортировка животных осуществляется с соблюдением всех необходимых мер, а здоровье животных не вызывает опасений, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Животных чаще всего отправляли в Германию, Италию, США, Турцию, Хорватию, Францию и Чехию. Часть питомцев направились в Словению, Швецию, а в Австрию, Республику Абхазия, Бельгию, Израиль, Литву, Норвегию, Нидерланды, Польшу, Украину.