В Нижнем Тагиле перекроют несколько улиц ради велосипедистов

Велосипедисты выйдут на улицы Нижнего Тагила 22 и 23 мая 2021 года Фото: Павел КЛОКОВ

В Нижнем Тагиле 22 и 23 мая 2021 года пройдет первенство по велосипедному спорту, из-за чего в городе перекроют ряд улиц и запретят стоянку транспорта в нескольких местах. Об этом пишет TagilCity.ru.

С 8 до 16 часов будет перекрыт проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари. Проспект Дзержинского перекроют на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

В ночь на 22 мая до окончания спортивных мероприятий на этих участках автомобильных дорог запретят парковку для любых транспортных средств.

Отметим, что первенство по велосипедному спорту пройдет в дисциплинах «Шоссе – индивидуальная гонка» и «Шоссе – групповая гонка». В соревнованиях примут участие школьники в возрасте от 13 до 16 лет и молодежь 17-18 лет.