В поджоге заброшенного дома на Старых Большевиков заподозрили двух детей

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полицейские заподозрили в поджоге заброшенного дома на Старых Большевиков,31в Екатеринбурге двух детей. Пожар произошел накануне вечером, 19 мая. Два семилетних школьника находились на месте пожара, когда туда приехали правоохранители.

- Дети признались, что нашли на улице зажигалку и решил поиграть. Мальчики стали поджигать пух и мусор, находившийся в расселенном доме. В результате огонь перекинулся на деревянные конструкции здания, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 250 кв. метров. К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Родители детей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию.

- Полиция Екатеринбурга обращается к родителям детей, проживающих на территории города, с просьбой провести с ними беседы о соблюдении мер пожарной безопасности и недопустимости игр с огнем особенно в сегодняшних погодных условиях, - отметили в полиции.

Правоохранители также напоминают о возможной уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи 167 УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К пожару в садах под Екатеринбургом, где сгорели 12 домов, могут быть причастны дети. Перед тем, как вспыхнуло первое здание, жители видели, что в него заходили ребята (подробности)