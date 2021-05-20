На Урале в детских лагерях ждут медсестер и вожатых

В начале июня лагеря начнут работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2021 года спрос на медсестер в детских загородных лагерях вырос в три раза, а на вожатых – в 2,5 раза по сравнению с маем 2019 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

Чтобы устроиться на должность вожатого в детский загородный лагерь, нужно иметь педагогическое образование, санитарную книжку, опыт работы в образовательных учреждениях не обязателен.

Заработная плата вожатого составляет в среднем 20 тысяч рублей с проживанием, питанием и оплатой выездных мероприятий. Также в лагеря требуются ди-джеи, педиатры, психологи, повара и раздатчики кефира.