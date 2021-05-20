Свердловский областной суд не стал отменять Евгению Ройзману штраф в 40 тысяч рублей

Неделю назад экс-мэру Екатеринбурга пришлось провести сутки в спецприемнике из-за обвинений в организации несанкционированных акций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце марта экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Наказание ему определили по тем мероприятиям, которые состоялись 23 и 31 января.

Защита Евгения Ройзмана обжаловала это решение. Сегодня, 20 мая, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил ее без удовлетворения.

- Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, - уточнили в Свердловском областном суде.

Добавим, что на прошлой неделе Евгения Ройзмана также признали виновным в организации несогласованной акции 31 января, а также в организации и участии в несогласованной акции 21 апреля. В постах Евгения Ройзмана в Twitter, опубликованных незадолго до мероприятий сторона обвинения усмотрела призыв для читателей приходить на них. Политика арестовали на девять суток. Правда, уже на следующий день Свердловский областной суд сократил срок наказания до одних суток. Также ему назначили 30 часов обязательных работ.