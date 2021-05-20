На улицы Екатеринбурга выехали пожарно-спасательные мотогруппы МЧС

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге с 1 мая дежурят пожарно-спасательные мотоциклы группы быстрого реагирования МЧС. За это время мотогруппы совершили 80 выездов. В том числе спасатели на мотоциклах 18 раз выезжали на пожары и участвовали в ликвидации последствий 31 ДТП.

- При тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП дорога каждая секунда. Мотоциклы мобильной группы быстрого реагирования легко маневрируют в плотном потоке машин, не стоят в пробках. Чтобы водители их пропускали, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ведомстве отметили, что немаловажную роль группы быстрого реагирования играют при проведении разведки места происшествия. Прибывая на пожары первыми, они передают обстановку с места диспетчерам. Это позволяет оперативно принимать решения о привлечении дополнительной техники и личного состава, или же наоборот - возвращать подразделения с пути следования.

Мотогруппы дислоцируются в двух пожарно-спасательных подразделениях Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. Всего на вооружении спасателей четыре мотоцикла, оснащенные всем необходимым для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи пострадавшим.