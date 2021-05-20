Школьники и студенты сделают рисунки для почтовой открытки к Дню города

Фото: пресс-служба «Почты России»

К Дню города в Екатеринбурге объявила конкурс рисунков для почтовой открытки. В конкурсе могут принять участие ученики художественных школ, студенты средних и высших учебных заведений художественной направленности.

- Для участия в конкурсе принимаются работы формата А4. Допускается как горизонтальное, так и вертикальное изображение. Рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами и материалами, за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок, - рассказали в департаменте информационной политики.

Рисунки будут оценивать жюри по нескольким номинациям: городской пейзаж с композицией, графика, авангардизм/кубизм/абстракционизм, аниме/комикс и стиль. Отправлять работы нужно по адресу: пр. Ленина, 39, с пометкой «На конкурс к Дню города Екатеринбург 2021» или Natalia-U.Artemieva@russianpost.ru.

Открытки с рисунками победителей к празднованию Дня города выпустит Почта России. А горожане и гости города смогут бесплатно отправить бесплатно своим друзьям, родным и близким.