В Нижнем Тагиле из окна третьего этажа выпал трехлетний мальчик

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле накануне вечером, 19 мая, из окна третьего этажа дома на улице Зари, 44а на козырек магазина выпал трехлетний мальчик. К счастью, малыш выжил. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Как рассказали в полиции, мальчик забрался на подоконник, пока его папа отвлекся на младшего полугодовалого сына, чтобы поменять подгузник. Мама в это время была на собрании у старшего сына в школе.

- В комнате, откуда выпал ребенок, окно было прикрыто, но ручка не доведена до закрытия. На окне установлена москитная сетка и имеется фиксатор, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Услышав плач, папа тут же выбежал в комнату, затем спрыгнул на козырек магазина, где находился сын и вызвал скорую.

В полиции также рассказали, что семья, где произошел инцидент, благополучная и опровергли слова очевидцев произошедшего об алкогольном опьянении отца ребенка.