На свердловской трассе мотоциклист влетел в бетонную плиту

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 3 километре автодороги «Белоярский-Бруснятское-Некрасово» накануне вечером, 19 мая, 24-летний парень за рулем мотоцикла «Кавасаки 750» влетел в бетонную плиту. Молодой человек не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги. С переломом ребер парня госпитализировали в больницу.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель имеет водительское удостоверение, дающее право управлять мотоциклом. В момент ДТП мотоциклист был в полной специальной экипировке и шлеме. Он имеет водительский стаж 8 лет, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Накануне произошло еще одно ДТП с мотоциклистом - водитель легкового автомобиля, выезжая не предоставил преимущества байкеру, который двигался по главной. После столкновения 20-летний водитель мотоцикла впал в кому. За рулем он был без специальной экипировки и шлема.

- Госавтоинспекция напоминает, что пренебрежение мотошлемом и специальной экипировкой влечет получение тяжких травм, вплоть до гибели мотоциклиста. При этом за отсутствие шлема предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, - напомнили в УГИБДД по Свердловской области.

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 36 ДТП с участием мотоциклов. Больше половины произошли по вине самих мотоциклистов. В этих авариях два человека погибли и еще 18 получили травмы.