На Урале отец заставил 10-летнюю дочь сниматься в порно

Расследованием преступлений горе-отца занимается СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске следователи завели еще одно уголовное дело на 49-летнего местного жителя Евгения К. Горе-отца обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Но недавно следователи выявили еще один преступный эпизод.

- По версии следствия, Евгений К., находясь в своей квартире на улице Молодежная, используя цифровой фотоаппарат «Nikon CooIpix», осуществлял фото и видеосъемку обнаженных половых органов своей малолетней дочери, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Заявление на мужчину написала его жена, узнавшая о странных «хобби» своего мужа.

Следственный комитет считает, что сексуальные преступления против 10-летней девочки отец совершал в середине апреля нынешнего года. Сейчас на жителя Североуральска завели уголовное дело по второй части статьи 242.2 «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Сейчас мужчина находится под стражей.