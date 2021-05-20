В Каменске-Уральском мотоциклист впал в кому после столкновения с ВАЗ

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском накануне вечером, 19 мая, произошло серьезное ДТП. Мотоцикл столкнулся с отечественной легковушкой. Байкер получил тяжелые травмы из-за того, что был без специальной экипировки и мотошлема. Сейчас он в коме.

- В 21:50 в селе Позариха на перекрестке улиц Механизаторов - Лесная 31-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не предоставила преимущества в движении мотоциклу «Рэйсер-Эндуро», движущемуся по главной дороге, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, 20-летний водитель мотоцикла управлял транспортным средством, которое не зарегистрировано в ГИБДД. Сам мотоциклист никогда не получал водительского удостоверения. При этом ранее его привлекали к ответственности за управление без прав. Тогда судом ему назначен штраф в размере семь тысяч рублей.

Сейчас по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.