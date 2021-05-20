Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после пожара в Южном лесном парке, который накануне локализовали спасатели. По данным прокуратуры, возгорание лесного массива произошло на трех участках, общей площадью свыше 100 гектар. Специалисты во время проверки дадут оценку действиям ответственных должностных лиц при ликвидации возгорания.

- По предварительной оценке, возгорание произошло в результате противоправных действий неустановленных лиц, - рассказали в прокуратуре. - В настоящее время внесены представления в адрес руководителей ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков» и ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» ввиду ненадлежащей профилактики правил пожарной безопасности в лесном парке.

По поручению прокуратуры отделом полиции № 13 УМВД России Екатеринбург также организована доследственная проверка.

Южный лесной парк является особо охраняемой природной территорией областного значения и входит в состав земель лесного фонда и находится в федеральной собственности.