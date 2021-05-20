ВТБ: туристическая активность на Урале в мае оказалась на 80% выше, чем на Новый год

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Траты россиян на путешествия и развлечения в Свердловской области в первой половине мая, включая праздники, составили 378 млн рублей – это на 81% больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций также выросло более чем в полтора раза. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.

Если сравнить траты на внутренний туризм на Среднем Урале с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они оказались незначительно выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и многократно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и январским каникулам нынешнего.

Расходы на уральские гостиницы в мае выросли к побившим все рекорды январским праздникам на 40% и достигли за две недели 7 млн рублей. Количество транзакций выросло почти в 1,5 раза. Спрос на гостиницы региона превысил допандемийный уровень мая-2019 в 1,5 раза по объему и на 63% по числу операций. Средний чек брони в отеле составляет 4,1 тыс. рублей.

Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы на авиабилеты, туры и круизы в регионе – до 243 млн рублей. Также на 57% за по сравнению с новогодними каникулами увеличился спрос на междугородный транспорт, достигнув допандемийных значений 2019 года — 49 млн рублей за первую половину мая. В 1,5 раза к январю и на треть к маю-2019 вырос объем транзакций на АЗС – до 6,6 млн рублей, что свидетельствует о росте популярности автопутешествий.

Траты в кафе и ресторанах Свердловской области составили 70 млн рублей, увеличившись на треть относительно новогодних недель и достигнув уровня мая-2019.

Среди самых востребованных в России направлений внутреннего туризма наибольшие темпы роста относительно января-2021 демонстрируют Алтай, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно. При этом по сравнению с допандемийным маем-2019 лидерами по динамике привлечения спроса российских путешественников стали Алтай (+240%), Калининградская область (+182%), Иркутская область (+118%) и Краснодарский край (+111%).

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% - к январским каникулам. Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы – до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей). Расходы россиян на гостиницы в мае достигли за две недели 780 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январю-2021 и на 70% к маю-2019. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период насчитывает 4,8 млрд рублей, что на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% — чем в мае-2019.

- Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.