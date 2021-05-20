Местами в Свердловской области ожидаются дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда в Свердловской области и Екатеринбурге пойдет дождь. Согласно прогнозам, в регионе осадки ожидаются уже завтра, в пятницу, 21 мая. Кратковременный дождь пройдет днем, но не во всех городах, а только местами. В Екатеринбурге, например, завтра день пройдет без осадков.

А вот в субботу, 22 мая, дождь ожидается и в столице Урала. По региону местами пройдут еще и грозы. Синоптики предупреждают, что во время них возможны сильные порывы ветра – от 15 до 18 метров в секунду.

Отметим, что, не смотря на дожди, с сегодняшнего дня в Свердловскую область вернется аномальная жара. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение следующих четырех дней, вплоть до 24 мая.