В Екатеринбурге десятый день разыскивают 15-летнюю девочку

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге десятый день разыскивают 15-летнюю Дмитриенко Анну. Ее поиском занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдел полиции №6. Школьница ушла из дома в Октябрьском районе 10 мая и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

- На момент пропажи была одета в платье выше колена черного цвета. С собой у нее была дамская сумка.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: карие.

Цвет волос: русые, короткие (может перекрасить в яркие цвета).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам полиции: 8(343)356-42-16 либо 102 (02) или поискового отряда: 89000440220.

Напомним, что в Екатеринбурге также ведутся поиски 17-летней Виктории Гореловой, которая вышла из дома 14 мая в районе Уралмаша и не вернулась .