В Екатеринбурге мужчина спас утят, перебегавших дорогу по оживленной трассе

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В Екатеринбурге неравнодушный мужчина спас маленьких утят, маму которых сбила машина. Малютки пытались перебежать дорогу на оживленной трассе, в это время по ней с огромной скоростью мчались автомобили, водители не обращали на них никакого внимания и представляли для птенцов серьезную угрозу. Об этом сообщает паблик «Лампа-Екатеринбург».

- Сотрудник компании «Уральских Авиалинии» по имени Евгений не смог остаться равнодушным в такой ситуации, он собрал их всех и временно приютил у себя. Сейчас малыши живут в коробке. В дальнейшем, утят планируют подсадить к другим уткам на ближайшем озере, - рассказывают в паблике.

- Утром по дороге в аэропорт увидел сбитую автомобилем утку, через несколько метров, часть ее выводка бежала вдоль ограничительной стены трассы, рядом с крайней левой полосой. Подумал, что утята погибнут, если их с дороги не убрать, но дорожная ситуация не позволила остановиться, - рассказывает Евгений.

По словам молодого человека, он доехал до аэропорта и развернулся. Сначала он нашел одного и посадил его в машину, а через сто метров нашел остальную часть выживших утят. Сам парень не считает свой поступок выдающимся и думает, что такое часто происходит в наших краях.

Напомним, это не первая история со счастливым концом в Екатеринбурге. Накануне пожарные спасли кота, который прятался на чердаке, во время сильного пожара на улице Шейнкмана.