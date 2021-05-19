В Екатеринбурге вынесут приговор водителю «бешеной Honda», сбившему пешеходов на Фурманова

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге 20 мая вынесут приговор 52-летнему Владимиру Пузыреву, который устроил резонансное ДТП на улице Фурманова в ноябре 2018 года. Тогда мужчина за рулем Honda CR-V выехал на тротуар и протаранил пешеходов. Три человека, в том числе двухлетний ребенок получил тяжелые травмы.

Прибывшим на место полицейским водитель иномарки объяснил, что пытался уйти от столкновения с другой машиной, которая резко затормозила перед ним. Позже он заявил, что не помнит обстоятельств аварии.

У пешеходов были диагностированы серьезные травмы, расцениваемые экспертами по признаку опасности для жизни как причинившие тяжкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину судят по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»

В ходе прений прокурор запросил для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.