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Общество19 мая 2021 17:50

В Екатеринбургском зоопарке открыли новую кормокухню для животных

Теперь питомцы смогут получать больше 400 рационов в день
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам директора зоопарка, кормокухня очень важна, потому что правильное здоровое питание – залог благополучия животных.

По словам директора зоопарка, кормокухня очень важна, потому что правильное здоровое питание – залог благополучия животных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке открыли новую кормокухню для животных. Теперь с помощью современного оборудования специалисты смогут готовить больше 400 рационов для питомцев в день, исходя из их потребностей. По словам директора зоопарка, кормокухня очень важна, потому что правильное здоровое питание – залог благополучия животных.

- Кроме того, новые помещения и оснащение получила служба гаража, что позволяет в том числе разместить спецтехнику для перевозки животных и вывоза крупногабаритного мусора, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также планируется открытие летнего кафе, расположенного на втором этаже. Для этого уже подготовили экспозицию черепах, которые будут встречать посетителей.

Напомним, Екатеринбургский зоопарк отметил свой 90-летний юбилей. Сегодня в нем живут больше тысячи постояльцев, которые относятся более чем к 360 видам. Ежегодно зоопарк посещает около полумиллиона человек.