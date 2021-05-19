Стало известно, почему в Екатеринбурге эвакуировали пассажиров метро

Об эвакуации сообщили по громкой связи. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

Стала известна причина эвакуации трех станций метро в Екатеринбурге.

Как рассказал "КП" осведомленный источник в правоохранительных органах, эвакуация людей связана с подозрительной находкой.

- На станции метро "Геологическая" в 18:30 был обнаружен рюкзак, - уточнил наш собеседник.

Подозрительную находку должны обследовать саперы из "Урал-Вымпел", которые уже выехали на место происшествия.

Эвакуированными оказались «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая».

Позже произошедшее прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что подозрительные предметы были обнаружены не на одной, а сразу на двух станциях.

- Поводом для принятия экстренных мер реагирования со стороны сотрудников полиции послужило то, что сегодня вечером с разницей в восемь минут на двух станциях нашли подозрительные предметы. На «Ботанической» в 18:22 обнаружили сумку, а на «Геологической» в 18:30 рюкзак. Вещи были обнаружены гражданами, которые сообщили о бесхозных предметах машинистам, - рассказал полковник Горелых.

Чтобы не подвергать риску людей, полиция создала две безопасные зоны и стала проверять содержимое бесхозных предметов с кинологами и саперами.

Валерий Горелых уточнил, что забывчивого пассажира, забывшего на Ботанике сумку, уже нашли.

- Это житель Уралмаша, гражданин Ракушин 1968 года рождения. Сейчас сыщики проводят с ним профилактическую работу и просят быть более внимательным к своим вещам и не причинять тысячам людей неудобства в час-пик, - отметил Валерий Горелых.

На «Геологической» работа силовиков пока продолжается. После завершения проверки работа станции продолжится в штатном режиме.