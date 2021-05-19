Популярностью пользуются страны, где есть программы гражданства, а также вида на жительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга стали чаще интересоваться недвижимостью за рубежом. В первые четыре месяца 2021 года спрос на квартиры и дома в Европе вырос на 10%, если сравнивать с прошлым годом. Уральцы ищут квартиры в Турции, Италии, Черногории и на Кипре. Популярностью пользуются страны, где есть программы гражданства, а также вида на жительство.

- Например, такие возможности есть в Черногории. Здесь еще можно успеть получить европейский паспорт по программе гражданства за инвестиции. Плюс Черногория кандидат на вступление в Евросоюз в 2025 году, - рассказывают в пресс-службе аналитического центра Prian.

Также в Топ-10 популярных стран у жителей Екатеринбурга попали США, Болгария, Испания, Германия, Греция.