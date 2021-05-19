Молодая пловчиха из Нижнего Тагила завоевала медаль на ЧЕ

Анастасия Кирпичникова. Фото: Группа «СК Спутник» во ВКонтакте

Молодая пловчиха из Нижнего Тагила Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию, который прошел в Будапеште.

Медаль на ЧЕ пловчиха из нижнетагильского «Спутника» завоевала на выступлении на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В финальном заплыве уралочка уступила первенство сопернице из Италии, однако смогла обновить рекорд России, который никто не мог побить с 2008 года.

Напомним, что в апреле Анастасия Кирпичникова взяла золото на ЧР в плавании на полтора километра вольным стилем, установив тем самым новый рекорд России. Также пловчиха получила серебро на дистанциях 800 и 400 метров, выполнив все олимпийские нормативы.

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