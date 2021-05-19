Вечер и ночь в регионе будут холодными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 19 мая, значительно холоднее, чем в предыдущие дни. Ночью столбики термометров и вовсе опустятся ниже нуля. В горах и низинах, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки до -1 градуса. В остальных районах будет не так холодно – от +6 до +11 градусов.

Днем, в четверг, 20 мая, в регион вернется теплая погода. Воздух прогреется до + 24...+29 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

В пятницу же, 21 мая, в регионе днем местами ожидается небольшой дождь и гроза. Столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса.