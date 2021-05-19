Треть свердловчан намерена отдохнуть в других странах

Одни на море, другие - на дачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году 31% жителей Екатеринбурга и Свердловской области планируют провести свой отпуск в других странах, а 67% - на родине. Это самая высокая доля по отдыху внутри страны среди регионов России.

Треть уральцев намерена потратить на летний отпуск около 50 тысяч рублей, 22% свердловчан проведет свой отпуск на даче. В среднем большая часть населения потратит на отдых менее 30 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на hh.ru Урал.

Также сообщается, что треть уральцев никогда не работает в отпуске, а половина жителей региона периодически работает в отпуске. Всегда работают в отпуске 9% свердловчан.