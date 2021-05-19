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Стартовала акселерационная программа в рамках трека FutureBank программы «Московский акселератор», партнером которого является Банк Уралсиб. Участие в ней примут 30 команд, занимающихся разработкой новых IT-продуктов и цифровых подходов к работе с клиентами в банковской сфере.

Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и посвящен поиску новых IT-продуктов и цифровых подходов к работе с клиентами в банковской сфере.

Акселерационная программа пройдет с 14 мая по 8 июля и будет включать воркшопы, мастер-майнды, еженедельные трекшн-митинги, индивидуальные консультации с трекерами по проработке специфики продукта стартапа. По завершении программы стартапы представят свои проекты на Demo Day. Наиболее перспективные команды получат возможность развить свои решения и продукты при поддержке партнера трека Банка Уралсиб.

Всего на участие в программе было подано 390 заявок. Из них 5% компаний работают в направлении поведенческой аналитики, еще 16% – в направлении e-commerce и B2C-сервисов. Больше всего поступило заявок от стартапов, разрабатывающих AdTech-решения – 79 %.

«Банки активно внедряют новые цифровые продукты и услуги, автоматизируют рабочие процессы и развивают нефинансовые сервисы. Сотрудничество с программой «Московский акселератор» станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности банковских продуктов для наших клиентов. Это прекрасная возможность для стартапов прокачать свой бизнес и отработать различные гипотезы при помощи экспертов трека», – прокомментировал Дмитрий Гришин, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк Уралсиб активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий. Организатором собственных программ выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка. С момента создания iLab провела 2 акселератора – Уралсиб Tech 2019 и Уралсиб Tech 2020. За 2 года в акселератор поступило более 200 заявок и 100 из них были отобраны к участию. В настоящий момент уже 12 сервисов внедрены в бизнес-процессы и используются банком на постоянной основе, еще два проекта находятся в стадии передачи в промышленную эксплуатацию.