В Екатеринбурге в день выпускного ограничат продажу алкоголя

Алкоголь не будет продаваться в центре и в Экспо, где пройдет выпускной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге общегородской выпускной в «Экспо» состоится 25 июня. В этот же день в городе пройдет «Ночь музыки». Во время этих двух мероприятий в городе будет действовать ограничения на продажу алкоголя. «Трезвый периметр» будет установлен постановлением мэрии, но уже сейчас известно, что реализацию спиртного запретят в районе «Экспо» и в центре Екатеринбурга.

- В этом году мы планируем проведение общегородского выпускного в Ночь музыки - 25 июня. В этот день помимо площадок фестиваля будет работать и площадка для выпускников 11 классов в ЭКСПО. Такой опыт в Екатеринбурге впервые, - рассказала заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

Напомним, что ведущим общегородского выпускного будет Тимур Родригез. На сцене выступит Мот, другие исполнители пока обсуждаются.

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