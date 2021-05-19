Фото: Кирилл Зюзев / "ВКонтакте"

В Свердловской области ушел из жизни 25-летний Кирилл Зюзев. По словам близких друзей, на днях у парня диагностировали неоперабельный рак. Кирилл был единственным ребенком в семье.

- В субботу Кирилл должен был после работы приехать ко мне в гости. Но в итоге поехал к маме в Полевской. Говорил, что сильно болит голова. Таблетки не помогали. В субботу пошел к врачу, сказали, что надо обследоваться в Екатеринбурге. Здесь выяснилось, что у Кирилла рак в последней стадии. В понедельник положили в больницу, в ночь на среду он умер. Два дня и нет человека, - рассказала «Комсомолке» близкая подруга Кирилла.

Прощание с Кирриллом Зюзевым пройдет 20 мая. Напомним, что Следственный комитет организовал проверку Свердловского онкологического диспансера после смерти пациентки.