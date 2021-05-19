«Екатеринбурггаз» провел необычный урок для школьников Екатеринбурга

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Сотрудники «Екатеринбурггаза» встретились с учащимися Орджоникидзевского района и повторили с ними правила пользования голубым топливом в быту. Четвероклассники школы № 66 продемонстрировали отличные знания на необычном уроке, ребята правильно ответили, как вести себя при запахе газа и хором назвали номер газовой службы «04». После урока и викторины в классе учеников ждал сюрприз, – во двор школы приехала настоящая машина аварийной службы «Екатеринбурггаза».

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Сотрудники аварийной бригады Андрей Пупышев и Константин Хруслов показали ребятам, какие инструменты нужны спасателям в случае утечки газа и ответили на все вопросы. «Какой классный урок! Мне очень понравилось, и я запомнил, что форточку нужно всегда открывать, когда пользуешься газом. А еще я понял, что тоже хочу стать спасателем, когда вырасту», – поделился впечатлениями ученик 4-го класса Степан.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Напомним, что АО «Екатеринбурггаз» проводит для детей столицы Урала масштабную профилактическую кампанию. Для юных художников проходит конкурс «Безопасный газ – для нас», все условия участия можно узнать здесь. Прием заявок еще открыт. Победителей объявят 1 июня на грандиозном празднике, который традиционно «Екатеринбурггаз» проводит ко Дню защиты детей.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Профилактическая кампания екатеринбургских газовиков продолжится летом. Совсем скоро в пришкольных и загородных лагерях Урала пройдут квесты «Битва за газ».