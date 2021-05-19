На перекрестке отремонтируют трамвайные пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два дня перекроют перекресток Викулова и Татищева. С 23 часов 18 июня до 6 часов 21 июня 2021 года рабочие будут ремонтировать на этом участке трамвайные пути. Из-за ремонтных работ, помимо ограничений для автомобилистов, изменятся и схемы движения трамваев, следующих по маршрутам №№ 1, 3, 11, 18, 19, 21.

- Ремонтники просят граждан быть внимательными, заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На время перекрытия перекрестка движение транспорта будет направлено по улицам Крауля, Рабочих, Заводской и Татищева.