На Уктусе мужчина убил мать, а потом попытался покончить с собой

Полиция задержала мужчину на месте преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летний мужчина зарезал собственную мать. Шокирующий случай произошел 18 мая на Шишимской,21.

- 69-летнюю женщину госпитализировали в 36-ю больницу с множественными ножевыми ранениями. Через несколько часов она скончалась в больнице, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Предполагаемого убийцу пожилой женщины полиция задержала в той же квартире. Им оказался сын женщины. Правда, его также пришлось госпитализировать. После нападения на мать он совершил попытку суицида и нанес себе травмы.

Следственный комитет возбудил на мужчину уголовное дело по статье "Убийство".