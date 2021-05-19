В марте он показывал половой орган детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде полиция задержала 57-летнего местного жителя, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 6 марта мужчина пришел к школе № 3 с ломом в руках и показал половой орган 10-летнему мальчику. На протяжении двух месяцев силовики искали извращенца.

Когда сыщики уголовного розыска нагрянули к нему домой, то педофил оказал сопротивление и нанес травмы двум полицейским.

- Он взял деревянную палку и нож, после чего нанес один удар по лицу майора полиции, а его коллега получил рану кисти, - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в Екатеринбурге полуголый мужчина пытался прорваться в школу на Уралмаше.