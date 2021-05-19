Все автобусы должны быть оборудованы системами GPS/ГЛОНАСС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут перевозчика для пяти автобусных маршрутов. Конкурс на госзакупках опубликовала администрация города. Начальная стоимость контракта 34,5 миллиона рублей.

Перевозчик будет обслуживать городские автобусные маршруты № 44, 48, 92, 047 и 053. Согласно документам, выбранный подрядчик должен будет иметь несколько автобусов, вмещающих не менее 16-ти человек и не менее 39-ти человек. Они должны быть оборудованы системами GPS/ГЛОНАСС с передачей информации в реальном времени в общегородскую систему мониторинга параметров качества перевозок.

Заявки на конкурс принимаются до 9 июня.

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