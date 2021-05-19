Спасатели тушат природный пожар вблизи Челябинского тракта

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели МЧС тушат природный пожар в районе поселка Полевой вблизи Челябинского тракта. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 0,5 гектар. От места пожара до жилых территорий один километр. Угрозы населенным пунктам нет.

- Огнеборцы совместно с работниками «Авиалесохраны» тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей и прокладывают минерализованную полосу для быстрой локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В борьбе с природным пожаром задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники, в том числе шесть человек и две единицы техники от МЧС России.