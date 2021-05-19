В центре Екатеринбурга пройдет ночной квест, посвященный фестивалю Ural Music Night

Квест пройдет ночью по будущим площадкам фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга ночью, 29 мая пройдет квест, посвященный фестивалю Ural Music Night. Участникам предстоит решить задания, связанные с музыкальной тематикой, пройдясь по площадкам фестиваля. Это могут быть шифровки (морзе, шифр Цезаря), gps-координаты, головоломки, ребусы, текстовые логические загадки и многое другое.

- Ural Music Night и DozoR предлагают любителям темного времени суток провести незабываемое путешествие по знакомым местам Екатеринбурга. И помните, Ночь пройдет, а впечатления - останутся! - рассказала исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Участие в квесте абсолютно бесплатное. Нужно будет только взять с собой заряженный телефон с картой города (Yandex/Google), заряженный фонарь и маркер с блокнотом. Если вы собираетесь участвовать в квесте на автомобиле, вам нужно будет собрать команду из пяти человек, а если пешком, то решать задания можно будет одному или вдвоем.

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