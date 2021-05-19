В Серове женщина попросила поиграть телефон у знакомой и украла деньги с мобильного банка

Девушка перевела деньги со счета 55-летней знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове женщина попросила поиграть телефон у 55-летней знакомой и украла деньги с мобильного банка. Она оплатила с чужой карты сотовую связь. Пароль от банка она знала, так как ранее помогла владелице телефона установить приложение.

- Девушка запомнила созданный ею пароль и однажды решила воспользоваться этим знанием в корыстных целях, - рассказали в СК по Свердловской области. - Возбуждено уголовное дело. Местная жительница подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Сейчас следователи продолжают выполнять комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы.