Кванториум» Свердловской детской железной дороги стал технической площадкой школьного VR/AR проекта по истории эвакогоспиталей

Фото: предоставлено СвЖД

17 мая в Екатеринбурге презентовали интерактивную экспозицию «Спасенные жизни как подвиг милосердия», созданную учащимися «языковой» гимназии (МАОУ) №37 – воспитанниками детского технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги (ДЖД). Все элементы экспозиции созданы на основе архивных материалов и посвящены истории первого в Свердловске эвакогоспиталя № 1716 (в/ч 303), дислоцировавшегося в здании школы №37 с 1941 по 1943 годы.

Ребята «расширили» пространство действующего школьного Музея госпитальной палаты за счет инновационных технологий: создали метки дополненной реальности (AR) из фотографий, разработали приложение с элементами дополненной / виртуальной реальности (VR). Приложение позволяет воссоздать атмосферу госпиталя военного времени: при наведении на объект можно узнать о людях, чьи судьбы были связаны с лечебным учреждением, интересные исторические факты. Кроме того, дети собрали и оформили с помощью графического редактора карту эвакогоспиталей города, располагавшихся во время войны в зданиях школ, при помощи лазерного оборудования изготовили ее настенный вариант, своими руками выполнили тематические стенды.

Фото: предоставлено СвЖД

Предварительно инициаторы проекта вместе с учащимися гимназии провели большую исследовательскую работу – изучали архивные документы, письма, музейные фонды, собирали воспоминания очевидцев и записывали аудио/видео материалы. После того, как данные были собраны, руководство образовательного учреждения обратилось в «Кванториум» ДЖД с просьбой оказать содействие в реализации технических решений.

Центр технического развития «Кванториум» на базе ДЖД оперативно подготовил для учеников гимназии образовательный курс, в рамках которого ребята смогли получить необходимые навыки и выполнить работу над проектом. Кроме направления VR/AR, занятия шли по программе хайтек, школьников обучили простому 3D моделированию, 3D печати, работе с векторной графикой, владению ручным инструментом; научили реализовывать сложные задачи с помощью высокоточного лазерного оборудования.

Фото: предоставлено СвЖД

По словам начальника технопарка «Кванториум» СвДЖД Марины Сивковой, основной задумкой стала интеграция технического и гуманитарного направлений.

– Объединяя патриотическое воспитание и современные цифровые технологии, мы можем сохранять историю, передавать память из поколения в поколение и воспитывать нравственность в нашей молодежи, – отметила глава центра.

Фото: предоставлено СвЖД

Технопарк «Кванториум» Свердловской детской железной дороги – инновационная площадка для развития исследовательских навыков и изобретательского мышления детей и подростков. Более 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по таким направлениям (квантумам), как промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек, ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).