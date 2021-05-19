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Происшествия19 мая 2021 9:46

К пожару в садах под Екатеринбургом, где сгорели 12 домов, могут быть причастны дети

Перед тем, как вспыхнуло первое здание, жители видели, что в него заходили ребята
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

К пожару в СНТ «Луч» на улице Вишневой под Екатеринбургом, где 16 мая сгорели 12 домов, могут быть причастны дети. Эту версию сейчас проверяют правоохранители. Она возникла из-за того, что очевидцы рассказали, что видели, как заброшенный дом, с которого началось возгорание, заходили несколько детей примерно 4-6 лет.

- Сотрудниками ПДН данные несовершеннолетние были установлены и опрошены. Они подтвердили, что действительно играли в указанном месте. В настоящее время их причастность к возгоранию устанавливается. Проверка продолжается, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В полиции после произошедшего обратились к родителям с просьбой провести беседы с детьми о соблюдении мер пожарной безопасности и недопустимости игр с огнем. Также они напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим. За его нарушение грозит штраф.

ЧП