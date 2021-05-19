Свердловские спасатели отправились в Тюменскую область, чтобы помочь в тушении лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тюменскую область на помощь в борьбе с лесными пожарами отправили 70 свердловских спасателей МЧС во главе с первым заместителем главы МЧС России Александром Чуприяном. Самолет Ил-76 из Кольцово вылетел сегодня утром.

- В наиболее горимых районах соседнего региона, где продолжается усиление группировки МЧС России, свердловские огнеборцы будут выполнять работу по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне также в Тюменскую область отправили 14 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга и колонну техники. В колонне три пожарных автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль, аварийно-спасательный автомобиль КАМАЗ с прицепом для доставки оборудования в сложных дорожных условиях и другая техника.